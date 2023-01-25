Еще один муниципальный округ появится в Карелии

Депутаты Сегежского района проголосовали за создание муниципального округа.

Население и депутаты муниципальных образований, входящих в состав Сегежского муниципального района, на районной сессии единогласно выразили согласие за создание муниципального округа с административным центром в городе Сегеже. Об этом пишет ИА «Республика». Теперь эту инициативу рассмотрят депутаты Законодательного собрания Карелии.

Ранее решения о создания муниципальных округов были приняты в Суоярвском и Беломорском районах.

По словам карельского политолога Анатолия Цыганкова, все пять поселений Сегежского района сочли целесообразным сконцентрировать в рамках округа финансовые и кадровые ресурсы муниципалитета. Принимая такое непростое решение, местные жители исходили из того, что действующая двухуровневая модель теоретически хороша, однако на практике демонстрирует свою низкую эффективность.

«Станет ли положение дел лучше в поселениях с установлением самоуправления в форме муниципального округа — неизвестно, но точно, что при двухуровневой модели ситуация в поселениях стабильно неудовлетворительная. Это уже на практике проверено. Избираемые всенародно, демократическим путем (что безусловно хорошо) депутаты и главы поселений в реальности задачи, стоящие перед поселениями, решать не способны, так как нет для этого ресурсов», — пишет Цыганков.