Еще один пожилой мужчина скончался от пневмонии в Карелии

Общее число умерших от внебольничной пневмонии достигло 108.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 79-летний мужчина, имевший сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4182 пациента, 108 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус.