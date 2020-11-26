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Еще один томограф установили в районной больнице в Карелии

Новости. Общество
18:20, 27 Ноября 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В Сортавальской центральной районной больнице смонтирован новый компьютерный томограф, сообщили в Минздраве республики.

Для первичного сосудистого центра, работающего на базе ЦРБ, приобретен уже второй томограф. Наличие двух СКТ позволит разделить томографы на "чистый" и "красный": в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - разграничить потоки пациентов, не останавливая работу сосудистого центра на время проведения исследований пациентам с COVID-19. Новый томограф оснащен современным инжектором для контрастных исследований и позволяет выполнять диагностику пациентам весом до 200 кг, оснащен приставкой для виртуальной колоноскопии.

Новое оборудование проверили в тестовом режиме. В ближайшее время в ЦРБ начнется обучение специалистов на новом оборудовании. После этого аппарат будет запущен в работу на постоянной основе.

В дальнейшем новый томограф будет задействован и для диагностики онкологических патологий на ранних стадиях: в больнице создается центр амбулаторной онкологической помощи.

Новый томограф для Сортавальской ЦРБ закупили за счет средств федерального бюджета в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение".

Ранее спиральный компьютерный томограф установили в Питкярантской ЦРБ.

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