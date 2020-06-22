Еще один завод "Сегежа групп" в Карелии выставлен на продажу

Компания "Сегежа групп", в структуру которой входит Сегежский ЦБК и предприятия лесопромышленного комплекса Карелии, выставила на продажу деревообрабатывающий завод в Медвежьегорске.

Это следует из уведомления на сайте бесплатных объявлений.

На продажу выставлено имущество завода по производству пиломатериалов "Медвежьегорский ЛПХ". В перечень включены земельный участок, 16 объектов капитального строительства (здания, склады и т.п.), 25 сооружений (дороги, площадки, сушилки, ж/д тупики и т.д.), 98 объектов оборудования и 7 транспортных объектов. О планирумой стоимости сделки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".