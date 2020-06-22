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Еще один завод "Сегежа групп" в Карелии выставлен на продажу

Новости. Экономика
14:46, 23 Июня 2020
фото: segezha-group
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Компания "Сегежа групп", в структуру которой входит Сегежский ЦБК и предприятия лесопромышленного комплекса Карелии, выставила на продажу деревообрабатывающий завод в Медвежьегорске.

Это следует из уведомления на сайте бесплатных объявлений.

На продажу выставлено имущество завода по производству пиломатериалов "Медвежьегорский ЛПХ".

В перечень включены земельный участок, 16 объектов капитального строительства (здания, склады и т.п.), 25 сооружений (дороги, площадки, сушилки, ж/д тупики и т.д.), 98 объектов оборудования и 7 транспортных объектов.

О планирумой стоимости сделки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-23 16:19:27
Системный сбой. Самобытные не умеют и не любят работать. Просить любят.
Ткачев
2020-06-23 16:36:13
кир, Нет. За два месяца до пандемии, в ЭТОЙ стране должны были закрыться два сахарных завода. Владелец, частная морда, решил что производство невыгодно из-за низкой цены.
В СССР излишки продукта переводили в Госрезерв или снижали цены. В нонешнее время легче выбросить работяг на мороз. А ты продолжай рассказывать сказки вслед за Сказочным половцем.
новый
2020-06-23 15:04:29
Частная собственность. Имеют конституционное право. Либерастня очень любит частную собственность и конституционное право. И вообще либерасты очень любят права. Обязанности не любят.
zanoza
2020-06-23 16:07:35
новый, можно подумать что ты любишь обязанности :)
Гость
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