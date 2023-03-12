Еще один житель города бумажников в Карелии погиб на СВО

В Кондопоге – очередная траурная весть.

Уроженец Кондопоги Александр Мосейчук погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района на своей странице в соцсети.

«Очередная траурная весть. Мы потеряли еще одного кондопожанина. В ходе СВО погиб Александр Юрьевич Мосейчук. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — написал глава районной администрации Дмитрий Зацепин.

По его словам, панихида пройдет 14 марта в 10 часов в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после этого, в 11 часов, состоится церемония прощания в Сквере воинской славы.