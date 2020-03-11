Еще одна авария произошла на перекрестке в Петрозаводске, где изменили правила проезда (ВИДЕО)

Сегодня утром два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого, от удара детали машин разлетелись по дороге

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 12 марта в 7.22 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого в условиях хорошей видимости на пустой дороге столкнулись два автомобиля.

Столкновение произошло, когда один из участников ДТП двигался по проспекту Александра Невского вниз, а в это же время второй участник ДТП, в нарушение установленных дорожных знаков, пересекал перекресток по улице Льва Толстого в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, детали машин разлетелись по дороге.

Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, что с 20 февраля на перекрестке проспекта А. Невского и улицы Л.Толстого изменилась организация дорожного движения.

Введён запрет левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямое его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского).

На перекрёстке установлен дорожный знак, разрешающий поворот только направо.

Несмотря на установленныфе знаки, водители нарушают правила проезда и попадают в аварии.