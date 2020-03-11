Еще одна авария произошла на перекрестке в Петрозаводске, где изменили правила проезда (ВИДЕО)

Сегодня утром два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого, от удара детали машин разлетелись по дороге
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 12 марта в 7.22 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого в условиях хорошей видимости на пустой дороге столкнулись два автомобиля.
Столкновение произошло, когда один из участников ДТП двигался по проспекту Александра Невского вниз, а в это же время второй участник ДТП, в нарушение установленных дорожных знаков, пересекал перекресток по улице Льва Толстого в прямом направлении.
От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, детали машин разлетелись по дороге.
Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Напомним, что с 20 февраля на перекрестке проспекта А. Невского и улицы Л.Толстого изменилась организация дорожного движения.
Введён запрет левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямое его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского).
На перекрёстке установлен дорожный знак, разрешающий поворот только направо.
Несмотря на установленныфе знаки, водители нарушают правила проезда и попадают в аварии.
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