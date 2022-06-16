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Еще одна группа заключенных в Карелии избавилась от алкогольной зависимости

Новости. Общество
17:20, 17 Июня 2022
фото: © Паблик ВК «УФСИН России по Республике Карелия»

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В РБ-2 осужденные получили сертификаты об успешном прохождении курса программы социально-психологической работы с людьми, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В июне очередная группа из пяти заключенных в РБ-2 отказалась от алкоголя и наркотиков. Осужденные получили сертификаты об успешном прохождении курса программы социально-психологической работы. Ведомственная программа для лицея, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, реализуется в РБ-2 с 2018 года. За это время в учреждении курс прошли порядка 100 осужденных, сообщили в УФСИН по Карелии.

К работе со слушателями курса привлекаются психологи, социальные и медицинские работники, начальники отрядов, представители религиозных организаций. Заключенные участвуют в социально-психологической программе на добровольной основе.

«Участвуя в программе социально-психологической работы, осужденные делают шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости, к дальнейшему правопослушному и здоровому образу жизни. Для кого-то из них — это шанс для восстановления взаимоотношений с близкими людьми, которые когда-то отвернулись от них», — поясняет начальник психологической лаборатории Евгений Гладков.

Ранее сообщалось, заключенные Карелии выбрали жизнь без наркотиков.

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