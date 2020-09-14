Еще одна страна открыла границу для россиян

Южная Осетия с полуночи 15 сентября возобновила пересечение границы республики с Россией, которое было закрыто с начала апреля на фоне пандемии COVID-19.

Согласно постановлению правительства, с 15 сентября пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска "Рук" будет действовать в обычном режиме, пишет РБК.

Кроме того, с 15 сентября отменяется действие большинства ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Южной Осетии. Также было отменено обязательное двухнедельное пребывание на карантине для граждан, въезжающих в республику.



На фоне открытия государственной границы с Российской Федерацией на территории Южной Осетии будут усилены профилактические противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения среди населения коронавирусной инфекции, сообщила председатель Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Марина Кочиева.

Глава Югосетпотребнадзора также сообщила о разработанных рекомендациях по организации работы различных учреждений и организаций, а также правил поведения граждан в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики.