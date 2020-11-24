Еще одна жительница Карелии взяла крупный кредит для мошенников

Жительница Суоярвского района перевела лжеработникам банка около 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

39-летняя женщина заявила сотрудникам полиции Суоярвского района о том, что ее ввели в заблуждение и похитили 290 тысяч рублей. Накануне днем ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. По словам мужчины, на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы аннулировать незаконную операцию, он посоветовал незамедлительно подать заявку на получение нового кредита в размере 500 тысяч рублей. Затем деньги нужно было обналичить и перевести на определенные номера телефонов.

Под руководством собеседника, который все время был на связи, женщина отправилась в отделение банка. Там она сняла деньги, а затем стала их переводить небольшими суммами. Процесс оказался трудоемким и отнял много времени. Потерпевшая опаздывала на работу, поэтому обратилась за помощью к сотруднице банка. Вникнув в ситуацию, та пресекла действия клиентки и посоветовала идти в полицию. Чуть меньше половины средств потерпевшей удалось спасти.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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