Еще одну скрывшуюся от правосудия женщину разыскивают в Петрозаводске

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Полиция просит помочь установить ее местонахождение.
Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска разыскивает скрывшуюся от органов следствия Бойко Анну Анатольевну, 1979 года рождения.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: (8-8142) 73-91-54, (8911)415-25-87. Конфиденциальность гарантируется.
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