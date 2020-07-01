Еще семь человек с внебольничной пневмонией пополнили больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 768 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, в Карелии скончалась 94-летняя жительница Петрозаводска – пациентка с ковидной инфекцией.