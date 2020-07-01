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Еще семь человек с внебольничной пневмонией пополнили больницы Карелии

Новости. Общество
09:15, 02 Июля 2020
фото: © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, архив
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 768 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, в Карелии скончалась 94-летняя жительница Петрозаводска – пациентка с ковидной инфекцией.

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Комментарии

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Ангелина
2020-07-02 12:31:57
Ковид, как и любой другой вирус, поражающий организм - не лечится, лечатся последствия, например, пневмония, сердечная недостаточность, почечная и т.д.
zanoza
2020-07-02 12:18:54
А лечат от внебольничной пневмонии теми же лекарствами, что и от Ковид. Так в чём же разница? В отрицательном тесте? Так этим тестам доверять нельзя!!!
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