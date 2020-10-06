Еще три класса в школах Карелии ушли на "дистант"

На дистанционное обучение переведены школьники Петрозаводска и Кондопоги.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 7 октября на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены три класса.

На "дистант" переведены: один класс в петрозаводской школе №2, один класс в петрозаводской школе №9, один класс в кондопожской школе №3.

В минувший вторник, 6 октября, к Карелии четыре класса в районных школах были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

По информации оперштаба республики, на 7 октября в Карелии заболели коронавирусом 4392 человека, выздоровели - 3594, умерли за время пандемии 39 пациентов.