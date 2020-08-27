Еще у 12 человек в Карелии подтвердился COVID-19

В межрайонную больницу Костомукши пришло лабораторное подтверждение наличия коронавирусной инфекции у 12 жителей города – 11 взрослых и 1 подросток.

Как сообщается в паблике больницы Костомукши: из 12 заболевших: четверо были обследованы по контакту с ранее заболевшими, 8 человек - по поводу симптомов ОРВИ.

Из вновь выявленных больных 11 взрослых и 1 подросток. У всех заболевание протекает в лёгкой форме. Лечение амбулаторное.

Статистика по данным случаям отразится в завтрашней утренней республиканской сводке по короновирусу, отмечается в сообщении паблика.

Отметим, на 28 августа общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 3052 человека.