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Еще у 12 человек в Карелии подтвердился COVID-19

Новости. Общество
14:57, 28 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В межрайонную больницу Костомукши пришло лабораторное подтверждение наличия коронавирусной инфекции у 12 жителей города – 11 взрослых и 1 подросток.

Как сообщается в паблике больницы Костомукши: из 12 заболевших: четверо были обследованы по контакту с ранее заболевшими, 8 человек - по поводу симптомов ОРВИ.

Из вновь выявленных больных 11 взрослых и 1 подросток. У всех заболевание протекает в лёгкой форме. Лечение амбулаторное.

Статистика по данным случаям отразится в завтрашней утренней республиканской сводке по короновирусу, отмечается в сообщении паблика.

Отметим, на 28 августа общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 3052 человека.

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