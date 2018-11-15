Жилые дома карельского райцентра обшивают серым металлопрофилем

Работы по утеплению многоквартирного жилого дома на улице Герцена в Беломорске вызвали эстетический шок у известного местного блогера Евгения Антипина. Дело в том, что после монтажа плит из минеральной ваты на стене кирпичного здания его собираются обшить профильным металлом серого цвета, и, как пишет блогер на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", "кирпичный дом превратится в очередной металлический сарай".

"Конечно, надо иметь в виду, что в наших широтах сохранение тепла – одна из важнейших задач, а подобный способ утепления наиболее дешевый. Но если мы продолжим в том же духе, Беломорск будет напоминать промзону", – считает блогер.