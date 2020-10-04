"Есть надежда, что выкарабкается": Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии избитого младенца

Геннадий Сараев рассказал, в каком состоянии сейчас находится 4-месячный малыш, которого до полусмерти избил пьяный отец.

"Ребенок из комы вышел, - сообщил "Столице на Онего" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. - Несмотря на серьезность травм, показывает хорошую динамику. Мальчик сильный. Есть надежда, что выкарабкается".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.