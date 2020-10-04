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"Есть надежда, что выкарабкается": Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии избитого младенца 4
Сегодня 13:21

"Есть надежда, что выкарабкается": Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии избитого младенца

Новости. Общество
13:21, 05 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Геннадий Сараев рассказал, в каком состоянии сейчас находится 4-месячный малыш, которого до полусмерти избил пьяный отец.

"Ребенок из комы вышел, - сообщил "Столице на Онего" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. - Несмотря на серьезность травм, показывает хорошую динамику. Мальчик сильный. Есть надежда, что выкарабкается".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-05 14:22:17
Самое опасное и жестокое существо на земле-человек.
Саныч
2020-10-05 14:17:45
Спасибо, админ. Не в печать.
Саныч
2020-10-05 13:51:56
... Просто .... На шконку его, там разберутся.
Бездельник
2020-10-05 13:47:51
Какая страшная жизнь наступила. Отец до полусмерти избивает своего ребенка, мать втыкает нож в своего сына. Мир вступил в полосу безумия. :)
Гость
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