Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
17.11.2023 16:42
Жесткая авария создала затор на дороге в Петрозаводске
17.11.2023 15:46

«Это частичка души», — глава Карелии поздравил с юбилеем родную гимназию

Новости. Общество
12:30, 18 Ноября 2023
фото: Артур Парфенчиков / VK

Новости партнеров

Артур Парфенчиков поделился воспоминаниями об учителях и гимназии.

Глава Карелии в личном профиле поделился рассказом об учителях и родной гимназии, которая отмечает юбилей.

«Какое счастье иметь возможность обнять своего учителя и сказать ему спасибо!», — написал Артур Парфенчиков.

«Людмила Александровна Косопалова — мой учитель пения. По-прежнему работает в школе и по-прежнему окружена любовью учеников и выпускников. И не важно, что многие ваши выпускники, дорогая Людмила Александровна, уже совсем седые, рядом с вами мы снова чувствуем себя детьми», — добавил Парфенчиков.

Руководитель региона поздравил 17 ноября родную 17 гимназию с юбилеем — школе исполняется 60 лет.

Губернатор признался, что ему трудно передать эмоции, которые он испытывает каждый раз в родных стенах.  Это и трепет, и гордость, и легкая грусть.

«Мне повезло — меня учили настоящие Учителя, с большой буквы. Многих, к сожалению, уж нет, но я помню и часто обращаюсь к ним мысленно, прошу совета», — поделился глава.

«Друзья, не забывайте свою школу и всех, кто вас выучил и воспитал. Это больше, чем история. Это частичка души», — написал Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
16.11.2023, 15:32
Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии
14.11.2023, 16:10
Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте
16.11.2023, 11:02
Михаил Охлопков рассказал о пострадавшем в аварии со скорой помощью в центре Петрозаводска

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.