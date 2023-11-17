«Это частичка души», — глава Карелии поздравил с юбилеем родную гимназию

Артур Парфенчиков поделился воспоминаниями об учителях и гимназии.

Глава Карелии в личном профиле поделился рассказом об учителях и родной гимназии, которая отмечает юбилей.

«Какое счастье иметь возможность обнять своего учителя и сказать ему спасибо!», — написал Артур Парфенчиков.



«Людмила Александровна Косопалова — мой учитель пения. По-прежнему работает в школе и по-прежнему окружена любовью учеников и выпускников. И не важно, что многие ваши выпускники, дорогая Людмила Александровна, уже совсем седые, рядом с вами мы снова чувствуем себя детьми», — добавил Парфенчиков.



Руководитель региона поздравил 17 ноября родную 17 гимназию с юбилеем — школе исполняется 60 лет.

Губернатор признался, что ему трудно передать эмоции, которые он испытывает каждый раз в родных стенах. Это и трепет, и гордость, и легкая грусть.

«Мне повезло — меня учили настоящие Учителя, с большой буквы. Многих, к сожалению, уж нет, но я помню и часто обращаюсь к ним мысленно, прошу совета», — поделился глава.



«Друзья, не забывайте свою школу и всех, кто вас выучил и воспитал. Это больше, чем история. Это частичка души», — написал Артур Парфенчиков.