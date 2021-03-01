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"Это называется "дурку гонять": Пивненко объяснила, как Карелия получит 5 млрд рублей

Новости. Общество
11:17, 02 Марта 2021
фото: Россия 24. Карелия
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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему республика вошла в десятку самых неблагополучных регионов России, получив возможность дополнительного федерального финансирования.

Своим мнением на этот счет она поделилась в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Такие программы имеют всего 10 регионов, признанных наиболее неблагополучными по решению Минэкономразвития России.

"За этим кроется политика. У нас иногда это называется "дурку гонять". Поэтому для того, чтобы получить какие-то средства любые, по любой программе, через любой закон, через любую инициативу депутатскую, в другой раз прикинешься так, что и сам себя не узнаешь. Поэтому я думаю, что когда готовили обоснование, старались слезу вышибить, для того, чтобы все-таки получить 5 млрд, получить эти преференции по 1 млрд на год на конкретные вещи. Поэтому хорошо, что мы туда вошли", - сказала Пивненко.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что республика вошла перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем по его инициативе.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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stranger
2021-03-02 12:49:33
За чем гнать то, что видно невооружённым глазом.
David.
2021-03-02 12:08:07
Zim
2021-03-02 12:03:57
Так что, со слов депутата, а она наверняка знает, что говорит, деньги у нас выделяют не в соответствии с законом, а тем кто прикинется нищим юродивым, да ещё наверное нужно уметь хорошо лизать?
Вася
2021-03-02 11:57:39
И так все понятно,там счас за бабло все дурку гоняют,а потом кто в Америку,кто в Европу,и в телевизоре кроме как дурку гонять ,больше ничего.
Беня
2021-03-02 12:44:13
Вася, они дурку за бабло гоняют, ты за биткойны. :)
А я дурку гоняю по зову сердца, совершенно бесплатно, за эндорфины, исключительно из любви к процессу :)
Изя
2021-03-02 11:51:29
30 лет человек сидит в гос.думе , а регион в дерьме полном и не развивается . Вопрос за чем этот депутат нужен региону ?????????
Вася
2021-03-02 11:59:31
Изя, Она же уже ответила,дурку гонять за деньги.
Off
2021-03-02 11:45:08
Фееричная ****
Вася
2021-03-02 11:37:23
Врачи у нас хорошие,лучше чем в твоей Америке,могут и на дом приехать.
врунофф
2021-03-02 11:36:36
Карелия устала от бабули
Беня
2021-03-02 12:50:42
врунофф, когда успела-то? Не наговаривай. Баба Валя раз в пятилетку устроила бенефис, хоть повеселила, а ты уже "Карелия устала" :)
кир
2021-03-02 12:29:27
врунофф, так точно, мы с котом полностью согласны. Наши люди выберут следующую, не лучше предыдущих депутатов. Карма такая.
Саныч
2021-03-02 11:51:17
врунофф, в либералы записался?
Off
2021-03-02 12:10:53
Саныч, да тут все просто . Наступает период , когда крысы бегут с корабля . :)
врунофф
2021-03-02 12:04:59
Саныч, отнюдь. Просто нужны более молодые и энергичные единороссы, которые смогут окончательно прищемить хвост иноагентам и прочей либероидной шелупони. Кстати, список иноагентов давно пора пополнить.
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