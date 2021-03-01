"Это называется "дурку гонять": Пивненко объяснила, как Карелия получит 5 млрд рублей

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему республика вошла в десятку самых неблагополучных регионов России, получив возможность дополнительного федерального финансирования.

Своим мнением на этот счет она поделилась в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Такие программы имеют всего 10 регионов, признанных наиболее неблагополучными по решению Минэкономразвития России.

"За этим кроется политика. У нас иногда это называется "дурку гонять". Поэтому для того, чтобы получить какие-то средства любые, по любой программе, через любой закон, через любую инициативу депутатскую, в другой раз прикинешься так, что и сам себя не узнаешь. Поэтому я думаю, что когда готовили обоснование, старались слезу вышибить, для того, чтобы все-таки получить 5 млрд, получить эти преференции по 1 млрд на год на конкретные вещи. Поэтому хорошо, что мы туда вошли", - сказала Пивненко.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что республика вошла перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем по его инициативе.

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