Заслуженный врач республики Александр Гаврилов опасается, что к новому эпидемическому сезону в регионе не удастся создать необходимый иммунный заслон от коронавируса.

«Смотрю статистику вакцинации от COVID-19 в Карелии. За полгода вакцинировано около 40 тысяч человек. Это очень низкие темпы вакцинации! Получается, что к ноябрю 2021 года мы не вакцинируем и 100 тысяч человек и не создадим нужную иммунную прослойку? Французы, например, ставят задачу привить к ноябрю не менее 85% лиц старше 65 и не менее 70% лиц в возрасте 18-64 года. Считаю, что надо кратно увеличить число бригад вакцинации и начать вакцинировать людей, особенно старшие возрастные группы, непосредственно по месту жительства. Нужны и новые идеи, как повысить доверие людей к вакцинации и ее значению», — заявил Александр Гаврилов.

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