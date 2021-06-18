В советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.

Онежское озеро — главная, уникальная достопримечательность Петрозаводска. Много раз наблюдал, как гости, не видевшие большой воды, с ошеломленным восторгом вглядываются в онежский горизонт на берегу в Петрозаводске, а потом по-детски не скрывают впечатлений по пути в Кижи: «Это же море! Море!».

Я родился, жил, живу у большого озера, и считаю, что в этом мне повезло. Сколько помню себя, помню Онежское озеро. С начала по конец навигации наша семья ездила на теплоходе на дачу в Зимник, и дача была у озера. Зимой мы катались на санках с большой горки в створе улицы Титова, где сейчас лестница, и ходили в походы по зимнику — ледяной дороге в Зимник. Я помню деревянные пассажирские причалы с большими деревянными ангарами и времена, когда не было здания Речного вокзала, памятника Петра Первому рядом с ним и других скульптур вдоль набережной, а сама набережная не была одета камнем. Там, где берег был пологий, можно было подойти к воде с большущими валунами.

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