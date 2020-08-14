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Эвакуацию россиян из-за границы предложили сделать платной

Новости. Общество
21:05, 14 Августа 2020
фото: © Евгений Пахомов/ТАСС
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МИД РФ предлагает заставить путешественников, оказавшихся в кризисной ситуации, компенсировать расходы государства за возврат на родину.

Пандемия заставила правительство по-новому взглянуть на многие вещи, в том числе на законодательство, которое гарантирует в исключительных случаях безвозмездную помощь в возвращении на родину россиянам, оказавшимся за рубежом. Под исключительными случаями в настоящее время понимается непосредственная угроза жизни, пишут "Ведомости".

МИД России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, который делает эту помощь платной.

"Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи, – говорится в документе. – При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания".

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.

Предложение заставить граждан РФ платить самостоятельно за возврат домой отличается от международной практики.

В Ассоциации юристов России (АЮР) пояснили, что новые изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. И некоторые страны тоже применяют такой подход. Например, граждане Великобритании и Канады, оказавшиеся за рубежом в период пандемии без средств к существованию, вправе обратиться в соответствующие ведомства за так называемым экстренным кредитом (emergency loan). А в Германии используют оба подхода: студенты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обратиться за безвозмездной финансовой поддержкой со стороны государства, остальные граждане – за платной эвакуацией.

 
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