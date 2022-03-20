Евгений Ульянов: «Это будет реальная финансовая помощь пенсионерам и инвалидам»

Комитет по налогам и сборам Заксобрания Карелии во вторник, 22 марта будет рассматривать законопроект депутатов фракции КПРФ о предоставлении льгот на транспортный налог для пенсионеров и других льготных категорий граждан.

Как пояснил лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов, проект поправок к региональному закону о льготах на транспортный налог касается самых незащищенных групп населения.



Как напомнил депутат, региональный закон о транспортном налоге был принят в 1999 году, и тогда же была установлена льгота в размере 50-ти процентов для данной категории граждан, если мощность мотора составляла менее 100 лс.

«После принятия этой нормы прошло 23 года, сейчас отечественные автомобили - «LADA GRANTA», «LADA VESTA» и бюджетные автомобили импортного производства, имеют мощность мотора от 101 лс и выше. Поэтому установленная льгота на транспортный налог фактически существует только на бумаге», - констатирует Евгений Ульянов.



Для справки: транспортный налог в диапазоне от 100-150 лс в регионах России составляет в Чеченской республике - 14 рублей; - в Архангельской области - 25 рублей; в Москве - 25 рублей; в Мурманске - 15 рублей. При этом в Карелии - самый большой налог в размере 35-ти рублей (это налоговая ставка без каких-либо льгот).

«Мы должны рассмотреть снижение транспортного налога для льготных категорий граждан. Данная законодательная инициатива окажет существенную материальную помощь малообеспеченным пенсионерам и инвалидам с денежным содержанием менее 14 тысяч рублей в месяц.

Тем более, что сейчас транспортный налог в нашей республике выше, чем в других регионах».



По словам Евгения Ульянова, недополучение налоговых сборов в случае принятия поправок с 2023 года составит не более 60 млн. рублей.

«Для бюджета Карелии в размере 80 миллиардов - это приемлемо. И правильно сказать, это будет не недополучение 60-ти млн рублей, а реальная, финансовая помощь населению, так как эти деньги останутся у пенсионеров и инвалидов».