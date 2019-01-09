Евгений Жирнель получил должность в правительстве Ленобласти

Бывший руководитель министерства экономического развития Карелии Евгений Жирнель занял пост заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"В уходящем году начался новый этап в моей профессиональной карьере. Это работа в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Новый опыт и новые задачи в развитии одного из самых передовых регионов", - написал Жирнель.

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