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"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!"

Новости. Общество
12:27, 01 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Жители Петрозаводска вновь стали заложниками ситуации, когда маршрутчики резко поднимают цену на проезд в автобусах, а администрация города не может на это повлиять.

Жителей Петрозаводска поставили перед фактом: с 10 апреля стоимость проезда в маршрутках повысится до 37 рублей. Как сообщили "Столице на Онего" в администрации города, инициировали повышение цен на 15,6 процентов те же перевозчики, что и в 2019 году: компании "Авто Сити", "Транспортная компания", "АТП", "АТП 2", "АТП 3". При этом о своем намерении они заранее мэрию не предупреждали. Планов по повышению тарифа в администрации никто не обсуждал. Маршрутчики уведомили мэрию о предстоящем повышении цены на проезд письмами.

Перевозчики пытаются до переназначения главы Петрозаводска и выборов в Петросовет повысить стоимость проезда, чтобы потом не ссориться с новыми администрацией и депутатским корпусом. Новых штрафов от УФАС они, видимо, не боятся. Или нашли возможность избежать этой участи: "закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло." Власти Петрозаводска не могут справиться с транспортными проблемами. Ну а жители Петрозаводска опять остаются в заложниках этой ситуации.

"Слишком терпеливые петрозаводчане. Утром с проблемами добираются на работу, вечером мерзнут на остановках, в ожидании заветной маршрутки. После 21.00 можно рассчитывать только на троллейбус, который, к сожалению, за 25 рублей довезет далеко не в каждый район города. Разве это общественный транспорт? Для какого общества он работает? Маршрутчики трудятся явно не для людей. Они даже не пытаются делать вид, что стараются предоставить качественную услугу. Ездят, как хотят, нарушая правила, и когда хотят, не соблюдая графика. Автобусы – свинарники. А мы должны им платить все больше и больше! И никакой управы на этих бизнесменов нет", – негодует читатель "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Света
2021-04-01 12:30:15
1 апреля, никому "не верьте"....
Наши вонючие бэушные автобусы, это и есть Рывок или как?
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