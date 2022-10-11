Молодой водитель в Карелии отправлен в колонию за регулярное пьянство за рулем

Беломорчанин, имеющий несколько судимостей за нетрезвое вождение, вновь осужден, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд Беломорского района признал виновным 24-летнего жителя райцентра в управлении автомобилем в пьяном виде.

Установлено, что в ночь на 4 августа нетрезвый мужчина, ранее лишенный прав за аналогичное преступление, ехал по Беломорску в сторону федеральной трассы «Кола», где его остановили сотрудники ДПС.

Суд учел тот факт, что обвиняемый имеет несколько непогашенных судимостей за подобные преступления, и отправил его на 1 год и 2 месяца в колонию-поселение. Кроме того, мужчина лишен права водить машину на 4 года.



Приговор не вступил в законную силу.