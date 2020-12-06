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Федеральные власти поддержали предложение парламента Карелии и изменили порядок финансирования медучреждений из Фонда ОМС

Новости. Общество
13:26, 07 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Правительство РФ решило продлить до конца 2020 года возможность для медицинских организаций покрывать текущие расходы средствами ОМС.

Таким образом, больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Соответствующее Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии неоднократно поднимали вопрос о необходимости пересмотра порядка авансирования медицинских учреждений из фондов ОМС. Также по инициативе спикера парламента в Правительство России было направлено обращение о поддержке учреждений здравоохранения страны.

Как пояснил Элиссан Шандалович, с начала мая больницы и поликлиники получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования. Однако в связи с тем, что в период распространения коронавирусной инфекции плановый приём пациентов был сокращён, снизились объёмы медицинской помощи, учреждения не смогли полностью освоить средства ОМС и согласно установленному порядку должны были эти деньги вернуть обратно в Фонд. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов остались на прежнем уровне.

"К примеру, положено больнице в месяц 10 млн рублей, но из-за вынужденных ограничений учреждение смогло оказать услуг лишь на 7 млн рублей. Значит, 3 млн рублей нужно было вернуть Фонду, тогда как расходы, связанные с обеспечением персонала защитными костюмами, масками, дезинфицирующими средствами значительно возросли. Считаем, что в условиях пандемии авансирование средствами ОМС должно сохраняться в полном объёме. С этим вопросом мы обратились в адрес заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и председателя Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Елены Черняковой. Мы рады, что нас услышали",- прокомментировал Элиссан Шандалович.

Согласно внесённым правительством России изменениям полученные из Фонда ОМС авансовые платежи больницы и поликлиники вне зависимости от объёма оказанной помощи смогут расходовать и на текущие нужды, в том числе на зарплату работникам, уплату налогов, коммунальных услуг, а также для погашения кредиторской задолженности.

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