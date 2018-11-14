Федеральный центр вынуждает Карелию принять профицитный бюджет

В карельском парламенте прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2019 год.

"Общественное обсуждение главного финансового закона региона давно носит в Карелии формальный характер. Достаточно сказать, что карельская общественность на публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета на следующий год, которые состоялись 14 ноября в Законодательном собрании Карелии, оказалась представлена лишь руководителем ветеранской организации и председателем одного из отраслевых профсоюзов. Остальными участниками слушаний стали республиканские чиновники и депутаты, которые фактически устроили себе своеобразную разминку перед рассмотрением законопроекта на профильном парламентском комитете", - Валерий Поташов.

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