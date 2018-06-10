Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии

Жители поселка Деревянка Прионежского района переживают за своих детей, которые вынуждены учиться в "школе-сарае".

По словам координатора проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктора Рожкова, деревянкская школа №5 станет одним из первых объектов, который попадет в "Народный реестр опасных школ".

"ОНФ начинает вести реестр опасных школ. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы ежемесячно информировать даже не региональное правительство, которое часто в курсе данной проблемы, а федеральное министерство образования, которое отвечает за все школы, работающие на территории страны", - сказал Виктор Рожков.

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