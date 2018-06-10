Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии

По теме
Загрузка...
Жители поселка Деревянка Прионежского района переживают за своих детей, которые вынуждены учиться в "школе-сарае".
По словам координатора проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктора Рожкова, деревянкская школа №5 станет одним из первых объектов, который попадет в "Народный реестр опасных школ".
"ОНФ начинает вести реестр опасных школ. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы ежемесячно информировать даже не региональное правительство, которое часто в курсе данной проблемы, а федеральное министерство образования, которое отвечает за все школы, работающие на территории страны", - сказал Виктор Рожков.
Подробнее читайте далее.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
05.06.2018, 19:40
04.06.2018, 14:07
08.06.2018, 11:28
09.06.2018, 12:17
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
09.06.2018 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии