Фестиваль бега "Километр здоровья" пройдет в Петрозаводске

Первый в 2021 году фестиваль бега "Километр здоровья" состоится 31 января на стадионе "Юность", сообщает Минспорта Карелии.

Принять участие в забеге на 1 км приглашают всех желающих – любителей бега, спортсменов и тех горожан, кто еще только планирует начать бегать. Любой уровень подготовки подойдет для участия в Фестивале.

Старт забегов запланирован на 16:00. Дистанцию все участники пробегут в рамках акции "Бегущие огни".

Регистрация заканчивается 30 января в 14:00 и возможна только в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что в 2021 году организаторы планируют провести фестиваль бега не только в центре Петрозаводска, но и в районах и даже в других городах республики.