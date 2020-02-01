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Фестиваль фламенко пройдет в Петрозаводске весной

Новости. Культура
18:05, 01 Февраля 2020
фото: Архив организаторов фестиваля
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Третий всероссийский фестиваль "Фламенко над Онего" соберет в столице Карелии творческие коллективы и солистов из разных городов страны.

5 апреля в Петрозаводске состоится яркое событие в танцевальной и культурной жизни Петрозаводска. На третий всероссийский фестиваль "Фламенко над Онего" приедут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Зеленограда, Твери, Кондопоги. В танцевальном марафоне примут участие танцоры и из Петрозаводска.

По сообщению организаторов, на фестивале будут представлены танцевальные номера в разных стилях фламенко, начиная от строгой классики под аккомпанемент гитары и вокала до свободы выражения в смешении классического фламенко с элементами современной хореографии, а также стилизация испанского танца. 

"Фламенко – это магия-душа вечно кочевого народа, осевшего 5 столетий назад в солнечной Андалусии. Именно, бродячее племя цыган, оказавшись в окружении богатейших культур средневековой Европы и завоевателей с таинственного востока, создали феномен фламенко -синтез ритма, гармонии, песни, танца. Фламенко — это страсть, огонь, яркие эмоции и драматизм", - уверены инициаторы проведения мероприятия в Петрозаводске.

 Первые два фестиваля прошли в Петрозаводске в 2013 и 2015 годах.  В их программе были танцевальные мастер-классы от известных танцовщиц и педагогов фламенко из Москвы и Санкт- Петербурга, показ мод и причесок в испанском стиле от мастеров Санкт-Петербурга и Петрозаводска, и гала-концерт, в котором выступили участники из Испании, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Перми, Череповца, Мурманска, Кондопоги, Петрозаводска.

"Мы приглашаем вас 5 апреля в ДК "Машиностроитель" в 16 часов на праздник танца и красоты "Фламенко над Онего"! Билеты продаются в кассе ДК "Машиностроитель"", - сообщают организаторы мероприятия.

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Комментарии

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новый
2020-02-01 19:43:04
Это раньше цыгане пели и плясали. Нынче у них весьма другие интересы. Устроят в апреле свой марафон на набережной.
Гость
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