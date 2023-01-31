Фестиваль «Карельские сульчины» пройдет в вотчине Талвиукко

Идея популяризации традиционного карельского блюда принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову.

В вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална 26 февраля состоится фестиваль «Карельские сульчины».

Сульчины – вкусное и необычное блюдо, известное в Карелии и Новгородской земле издревле. По сути это блины или плоские пироги из ржаной муки с начинкой, закрученные в рулет, выпекаемые на сковороде в печи. При этом начинка может быть самой разной, например, пшено, манка, рис.

Померяться умением в приготовлении традиционного карельского блюда на фестиваль приедут повара известных в Карелии кафе и ресторанов. Самый вкусный сульчин определит профессиональное жюри. Участники фестиваля также смогут попробовать сульчины с разной начинкой, поучаствовать в мастер-классе по их выпечке.

В связи с тем, что в этом году в Петрозаводске не будут проводиться широкие городские гуляния на Масленицу, фестиваль в вотчине Талвиукко станет альтернативой с карельским колоритом традиционному блинному празднику.

О том, как будет проходить фестиваль, рассказала вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

- Приглашаю жителей и гостей Карелии провести воскресный день с семьей и друзьями на свежем воздухе, познакомиться с традиционной карельской кухней. Подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых: на сцене выступят народные коллективы, гостей фестиваля ждут конкурсы и мастер-классы, публику будут развлекать как русские скоморохи и петрушки, так и персонажи из свиты карельского Деда Мороза Талвиукко, - рассказала Лариса Подсадник. – Фестиваль «Карельские сульчины» планируем сделать ежегодным, - добавила вице-премьер.

После подведения итогов конкурса на самый вкусный сульчин на центральной площади резиденции Талвиукко по традиции сожгут чучело Масленицы.

Начало фестиваля в 12.00.