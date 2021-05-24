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Фестиваль карельской калитки пройдет в Сортавале в июне

Новости. Культура
10:10, 25 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

В Сортавале 13 июня состоится VII-й республиканский фестиваль карельской калитки.

Организаторы мероприятия обещают «вкусный, летний, веселый и по-домашнему уютный праздник». Фестиваль карельской калитки пройдет на территории туркомплекса «Пийпун Пиха» (ул. Промышленная, 44). 

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Впервые в этом году ведущим Фестиваля станет российский актер Национального театра, Заслуженный артист Республики Карелия Александр Куйкка.

В программе фестиваля выступления фолк-группы «Добраночь», детский фольклорный ансамбль «КРУУГА», Академический ингерманландский хор «Inkeri» и др.

Подробности можно узнать в паблике мероприятия.

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