Фестиваль карельской калитки пройдет в Сортавале в июне

В Сортавале 13 июня состоится VII-й республиканский фестиваль карельской калитки.
Организаторы мероприятия обещают «вкусный, летний, веселый и по-домашнему уютный праздник». Фестиваль карельской калитки пройдет на территории туркомплекса «Пийпун Пиха» (ул. Промышленная, 44).
Впервые в этом году ведущим Фестиваля станет российский актер Национального театра, Заслуженный артист Республики Карелия Александр Куйкка.
В программе фестиваля выступления фолк-группы «Добраночь», детский фольклорный ансамбль «КРУУГА», Академический ингерманландский хор «Inkeri» и др.
Подробности можно узнать в паблике мероприятия.
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