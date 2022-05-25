Фестиваль карельской калитки пройдет в Сортавале в июне

Организаторы обещают приготовить калитки с разнообразными неожиданными начинками.

11 июня в Сортавале состоится VIII-й Республиканский Фестиваль карельской калитки. Об этом информирует Горный Парк Рускеала. Мероприятие называют «вкусным, летним, весёлым и по-домашнему уютным праздником».

В Сортавале мероприятие пройдет на улице Промышленная, 44, на территории туркомплекса «Пийпун Пиха».

«Калитки — это маленькие открытые пирожки из ржаного пресного теста с начинками, традиционно карельскими из которых считаются пшено, рис и картофель. Радушные хозяева рвут шаблоны традиций и пекут на Фестивале калитки с самыми необычными начинками. Здесь можно отведать ржаные пирожки с икрой, брынзой, ветчиной, форелью, грибами, овощами и даже с ягодами. Ежегодно в день фестиваля изготавливается более одиннадцати тысяч разных калиток», — сообщают авторы анонса мероприятия.