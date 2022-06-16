Фестиваль мототехники с карнавалом и выставкой ретро-мотоциклов пройдет в Петрозаводске

Байкеры ждут жителей столицы Карелии в субботу в полдень на площади Кирова.

Сегодня, 18 июня, в 12.00 на площади Кирова в Петрозаводске стартует фестиваль мототехники. Мероприятие пройдет в виде красочного карнавала. В программе праздника - танцевальный флэшмоб, турниры по мотослалому и беловегам, выступления на эндуро арене, народные забавы и многое другое. Среди участников карнавала проведут конкурс на самый оригинальный костюм рассказали в мэрии города.

На праздничной площадке будут работать фуд-корт и фотозоны, перед зрителями выступят музыкальные коллективы. У жителей и гостей карельской столицы будет возможность побывать на выставке ретро-мотоциклов. Для юных гостей организуют различные интерактивные площадки. Госавтоинспекторы предложат детям школьного возраста конкурсы на знание правил дорожного движения. Завершится мероприятие костюмированным представлением со спецэффектами - прокатом мотоколонны.

Вход на праздник свободный.

Ранее сообщалось, жителей и гостей Карелии приглашают в воскресенье на фестиваль сельского юмора в деревню Киндасово.