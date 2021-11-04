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Фестиваль «ОпераVita» состоится в Петрозаводске в конце ноября

Новости. Культура
09:10, 04 Ноября 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Центральное событие – участие в фестивале мировых звезд, солистов Мариинского театра Татьяны Сержан и Владислава Сулимского.

C 26 ноября по 5 декабря в Музыкальном театре Карелии пройдет Фестиваль молодых звезд оперы « ОпераVita». Театр проводит этот фестиваль уже в третий раз, и последние два года из-за пандемии его оранизация проходит в непростых условиях. Как нам рассказали в театре, сейчас все вопросы, связанные с формированием программы, решены, все артисты подтвердили свое участие и фестиваль начал продажку билетов.

Конечно, самым главным событием фестиваля станет участие в нем мировых оперных звезд — солистов Мариинки Татьяны Сержан и Владислава Сулимского. Оба этих исполнителя входят в топ-лист мировых оперных голосов, исполняют ведущие партии на лучших сценах Европы и Америки, увидеть и услышать их в Петрозаводске — редкая возможность прикоснуться к столичному оперному миру. Прекрасное меццо-сопрано Татьяны Сержан (кстати, она выпускница Петрозаводского музыкального училища) можно будет услышать в спектакле «Сельская честь», где она исполнит партию Сантуццы. Лауреат премий «Онегин», Casta Diva, «Золотой софит» баритон Владислав Сулимский выйдет на карельскую сцену в гала-концерте фестиваля.

В Гала-концерте выступят также солисты Молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина, Алексей Кулагин и Виктория Каркачева.

«ОпераVita» также представит зрителям сольный концерт заслуженной артистки Карелии Эльвины Муллиной «Эволюция сопрано» и премьеру — концертное исполнение оперы «Паяцы» Леонкавалло.

Билеты на события фестиваля уже в продаже. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь: https://mrteatr.ru/repertoire/current/16230.html

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