ФОТО: Фестиваль водных фонариков состоялся в Петрозаводске вопреки запрету властей

Около 200 фонариков было выпущено в пятницу в реку Лососинку в Петрозаводске несмотря на то, что несколькими днями ранее мэрия отозвала у организаторов мероприятия согласование на проведение фестиваля.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.



фото: Николай Смирнов

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.



фото: Николай Смирнов

Тем не менее мероприятие состоялось. По некоторым оценкам, его участниками стали несколько сотен горожан, которые выпустили в реку около 200 фонариков – купить их можно было там же. Стоимость маленького фонарика – 200 рублей, большого – 300 рублей.

Сами организаторы объяснили, что никого не заставляли запускать фонарики в реку, а всего лишь их продавали. Между тем в паблике мероприятия в "ВКонтакте" сообщалось, что фестиваль завершит "тот самый момент, когда все вместе отпустим фонарики на водную гладь, загадав самые заветные желания".



фото: Николай Смирнов

Организаторы, как и обещали, по окончании фестиваля вышли в реку на лодке, чтобы достать фонарики из воды. Однако поскольку в это время (в начале 11-го вечера) было уже темно, а на реке не было установлено специальных заграждений (бонов), не исключено, что часть фонариков уплыла в Онежское озеро; также некоторые из них, возможно, утонули.



фото: Николай Смирнов

Как стало известно "Столице на Онего", неравнодушные граждане пытались вызвать на место проведения несанкционированного мероприятия полицию, но им посоветовали обратиться к участковому.

Сегодня ООО "Вмеза" намерено провести в пойме Лососинки еще один несогласованный с властями фестиваль водных фонариков.