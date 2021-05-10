Фестиваль волонтеров пройдет в Карелии в начале лета

В июне добровольцы и волонтеры соберутся в Карелии на фестиваль.

С 4 по 6 июня в Петрозаводске пройдет фестиваль волонтеров Карелии. Об этом информирует паблика карельского правительства.

Принять участие в мероприятии могут руководители добровольческих команд, лидеры и активисты волонтерских объединений.

Сообщается, что организаторы предоставят проживание, питание и трансфер между локациями фестиваля. Число участников ограничено, заявки следует подать до 20 мая.

Ранее сообщалось, что волонтеры принесли по цветку за каждый день войны к мемориалу в Карелии.