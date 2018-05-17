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Новости. Общество
14:53, 17 Мая 2018

Фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райON 2.0" пройдет на Древлянке-8

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К участию в фестивале приглашаются жители всех районов Петрозаводска.

В субботу, 2 июня, в 14.00 на территории спортивного комплекса микрорайона Древлянка-8 стартует фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райON 2.0". Организаторами фестиваля выступают молодежный центр "СМЕНА" и компания "Чистый город".

Фестиваль уже становится доброй традицией для жителей эко-района. Первый "ЗОЖный райОN" состоялся здесь же 4 июня 2017 года. Программа была насыщенной и интересной: "активности" для детей, семейные мастер-классы, спортивные выступления, конкурсы и соревнования по сдаче ГТО для взрослых. Благодаря организаторам, поддержке многочисленных партнеров и участникам фестиваль имел большой успех.

В этом году  "ЗОЖный райON 2.0" обещает быть еще более жарким и соберет более 500 активных жителей нашего города!

В программе фестиваля "ЗОЖный райON 2.0":

- серия открытых мастер-классов по современным видам спорта: алтимат фрисби, флорбол, чир лидинг, футбол. Ожидается приезд тренера из Москвы;

- открытая веломастерская с возможностью бесплатного ремонта своего двухколесного коня от компании SportLAB;

- интерактивная программа у сцены и на территории спортивного комплекса (зарядка с чемпионом, танцевальные флеш-мобы, квесты, розыгрыши призов от партнеров фестиваля);

- открытая эко-мастерская для садоводов от компании "Леруа Мерлен";

- фото-квест с хэштегом #SMENAPTZ с вручением призов самым активным участникам на сцене от партнеров фестиваля;

- конкурс детских рисунков "Район мечты";

- организация зоны фуд-корта для семейного отдыха и питания от партнеров фестиваля и многое другое.

Партнеры фестиваля: компания "Леруа Мерлен", компания "Ситилинк", молодежный технопарк в Петрозаводске, магазин - веломастерская SportLab, магазин мототехники и товаров для рыбалки Motosobaki.com, Всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кижские купола 3.0".

 

На фестивале "ЗОЖный райON" наши партнеры представят, пожалуй, одно из самых ярких спортивных событий в Петрозаводске - Всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кижские купола 3.0" в дисциплине "точность приземления", которые пройдут 6-9 июня, в дни Республики Карелия.

На фестивале организаторы не только представят событие, но и привезут настоящий парашют, расскажут о всех премудростях этого экстремального и зрелищного вида спорта.

Всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кижские купола 3.0" - не пропустите зрелищную борьбу в самом экстремальном спорте в мире!

В соревнованиях примут участие спортсмены-профессионалы из разных городов России, среди них - действующие чемпионы мира. Также на мероприятии будут выполняться показательные прыжки на скоростных парашютах, полеты с большими флагами, трюки в небе. Запланированы выступления парамотористов, спортивная ярмарка, танцы, музыка, выступление артистов, профессиональные фотографы и видеоографы и многое другое.

Место проведения: центр Петрозаводска, Онежская набережная.

Подробная программа - в группе во "ВКонтакте" Кижские Купола 3.0.

Следите за информацией в группе мероприятия во "Вконтакте", Instagram и на сайте "Чистого города".

#zozh_fest #зожсмена

Спортивный комплекс Древлянки-8 поддерживает инфраструктуру для здорового образа жизни жителей района. Присоединяйтесь! В продаже осталось только два дома.

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