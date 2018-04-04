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Новости. Экономика
09:03, 04 Апреля 2018
фото: www.drive2.ru

Fiat, Jeep и Maserati подняли цены на новые автомобили на российском рынке

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Популярные бренды Fiat, Jeep и Maserati повысили цены на новые автомоболи на российском рынке, сообщает пресс-служба группы "Авилон", являющейся дилером этих марок.

"Марки Fiat и Jeep поднимут цены в среднем на 2%. Maserati в связи с увеличением утилизационного сбора подорожает на 40 тыс. рублей", - сообщила компания на запрос RNS.

Другие автопроизводители также подняли цены.

Вот здесь – подробнее.

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