Филармония проведет для жителей Карелии онлайн-концерт в честь Дня Победы

Филармония приглашает всех присоединиться к концерту 9 мая в 19.30, сразу после окончания всероссийской акции #ПоемДеньПобеды.

Как сообщили в пресс-службе карельской филармонии, записи производились дома на подручные средства, имеющиеся в распоряжении артистов – мобильные телефоны или планшеты. Из отснятого материала неимоверными усилиями музыкантов монтировались звуковые дорожки.



Для своей встречи "В семь часов после войны" артисты предпочли музыку пронзительно-лирического склада: "Случайный вальс", "Песня о далекой родине", "Ты одессит, Мишка", "Темная ночь", "Журавли", и еще одиннадцать самых щемящих и любимых военных песен.



В концерте принимают участие представители, пожалуй, всех творческих профессиональных коллективов Петрозаводска. Здесь и солисты филармонии – Валентина Каменская и Андрей Господарев, и Ирина Попова из "Кантеле", и Александр Картушин с Еленой Сапегиной из театра Ad liberum, и Вячеслав Хавренок из Музыкального театра, и целый "взвод" артистов театра "Творческая мастерская": Наталья Мирошник, Виктория Федорова, Ольга Саханова и Георгий Николаев. Музыкальную дорожку записал A-Jazz Анатолия Палаева с Михаилом Тоцким, Алексеем Талицким, Ильей Романовым и Ольгой Косыревой.

Ранее Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы.