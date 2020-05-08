890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны кандидаты на звание Почетного гражданина Петрозаводска 3
Сегодня 06:40
Женщина с ребенком в Карелии оказалась "на грани голода" из-за коронавируса 8
Сегодня 10:14
Коронавирусом в Карелии чаще заражаются молодые мужчины, говорит статистика 2
Сегодня 07:15
Электронные пропуска начинают вводить в Карелии в связи с пандемией коронавируса 2
Сегодня 15:34
Граница Финляндии будет закрыта для россиян до середины июня 1
Сегодня 10:16

Филармония проведет для жителей Карелии онлайн-концерт в честь Дня Победы

Новости. Культура
17:20, 08 Мая 2020
фото: © Карты Google
Загрузка...

Филармония приглашает всех присоединиться к концерту 9 мая в 19.30, сразу после окончания всероссийской акции #ПоемДеньПобеды.

Как сообщили в пресс-службе карельской филармонии, записи производились дома на подручные средства, имеющиеся в распоряжении артистов – мобильные телефоны или планшеты. Из отснятого материала неимоверными усилиями музыкантов монтировались звуковые дорожки. 

Для своей встречи "В семь часов после войны" артисты предпочли музыку пронзительно-лирического склада: "Случайный вальс", "Песня о далекой родине", "Ты одессит, Мишка", "Темная ночь", "Журавли", и еще одиннадцать самых щемящих и любимых военных песен.

В концерте принимают участие представители, пожалуй, всех творческих профессиональных коллективов Петрозаводска. Здесь и солисты филармонии – Валентина Каменская и Андрей Господарев, и Ирина Попова из "Кантеле", и Александр Картушин с Еленой Сапегиной из театра Ad liberum, и Вячеслав Хавренок из Музыкального театра, и целый "взвод" артистов театра "Творческая мастерская": Наталья Мирошник, Виктория Федорова, Ольга Саханова и Георгий Николаев. Музыкальную дорожку записал A-Jazz Анатолия Палаева с Михаилом Тоцким, Алексеем Талицким, Ильей Романовым и Ольгой Косыревой.

Ранее Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-05-08 19:24:43
И остался ты, новый дурак, в одиночестве...
новый
2020-05-08 18:22:34
Усилия точно были неимоверные ? Как-то даже забавно в отношении плясунов и балалаечников. Плясали и бренчали на балалайках с неимоверными усилиями :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
02.05.2020, 09:47
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии
02.05.2020, 17:49
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Чтиво

Сегодня 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды
Сегодня 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
07.05.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»