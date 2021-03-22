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Филин: Конфликты между водителями и пешеходами на въезде к "Фонтанам" в Петрозаводске ушли в прошлое

Новости. Общество
11:13, 23 Марта 2021
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Благоустройство въездной зоны городской спортивной трассы "Фонтаны" позволило прекратить конфликты между водителями автомобилей и пешеходами.

Об этом рассказал директор МУ "Дирекция спортивных сооружений" Петрозаводского городского округа Василий Филин.

"Ещё совсем недавно въездная зона городской трассы "Фонтаны" не была благоустроена. На месте отсутствовал комфортный подъезд к стартовому городку. Из-за этого нередко случались конфликтные ситуации между водителями и пешеходами. Проблемой был узкий и крутой въезд, по которому одновременно передвигались автомобили, лыжники и посетители с детьми, отсутствовало разделение пешеходного потока. До проведения работ по благоустройству к трассе невозможно было комфортно подобраться на машине. Тем не менее, автомобили постоянно заезжали на её территорию… Сейчас заезд расширен, оборудована стоянка, установлены ограждения и шлагбаумы. Входную зону украсил информационный щит, скамейка, подставки для лыж и утеплённые туалеты", – рассказал Филин.

По его словам, благоустройство въездной зоны было проведено по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Кроме въездной зоны по этой программе было оборудовано освещение трассы "Фонтаны", что потребовало строительства собственной подстанции. Установка подстанции для электроснабжения трассы позволила уже в 2019 году оборудовать наружное освещение от въезда до "Развилки".

Также с территории убрали ветровальные деревья и расчистили трассу, провели субботники с участием горожан.

Стоимость благоустройства составила 4 млн рублей. Работы в 2018 году удалось провести благодаря победе лесного стадиона в отборочном голосовании.



 "Для жителей Петрозаводска трасса "Фонтаны" является одним из любимых мест активного отдыха. Она пользуется популярностью у горожан круглый год. Сейчас благодаря активности петрозаводчан и их выбору в 2018 году благоустроенная и освещенная трасса "Фонтаны" привлекательна не только для зимних видов спорта. Люди занимаются здесь "скандинавской ходьбой" и бегом, многие гуляют с детьми. Участие в нацпроекте стало импульсом в комплексном развитии территории парка. В 2020 году мы смогли заинтересовать инверторов, совместная работа с которыми теперь нацелена на долгосрочное развитие инфраструктуры лыжной трассы и парка Фонтаны", – добавил Василий Филин.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru. Чтобы проголосовать, требуется зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Добавим, что голосование на платформе устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Сделать свой выбор смогут все жители в возрасте от 14 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-03-23 12:57:06
Одно из лучших мест отдыха в нашем городе ! Красота зимнего леса , лыжи и горячий чай у костра может на время даже махрового критика- нытика сделать счастливым человеком !
David .
2021-03-23 12:18:24
А когда со своих покатушек, вываливаются на шоссе не глядя на поток и сразу на разворот, постоянно создавая аварийные ситуации!
врунофф
2021-03-23 12:13:59
Прелестно. Когда водятлы вылезают из своих кастрюль, они превращаются в лыжников и начинают конфликтовать с кредитокастрюльщиками . И обратно в таком же порядке :)
Гость
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