Фильм про уникальное поморское село Карелии появился в Сети (ВИДЕО)

В Интернете появился документальный очерк, рассказывающий о жизни карельского села Гридино.

Фильм Станислава Феофанова о карельском селе Гридино опубликован в на youtube-канале автора.

"Недавно мне удалось побывать в одном из красивейших мест Карелии - поморском селе Гридино. Считается, что основали его беглые крестьяне из Новгородских земель. Жизнь и быт их потомков мало чем отличается от уклада столетней давности", - говорит автор проекта.

На сайте республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия сообщается, что старинное поморское село Гридино находится в устье реки Гридинки, в трех километрах от открытого Белого моря и 150 километрах к северу от города Кемь. Оно является одним из 160 исторических населенных мест Карелии из-за сохранности исторической планировки и застройки поселения.

Ранее сообщалось, что Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет.