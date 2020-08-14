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Финляндия не заложила в новый проект бюджета деньги на строительство нового пункта пропуска в Карелии

Новости. Общество
11:59, 15 Августа 2020
фото: © Yle
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Возможно, что в ближайшие годы туристы не смогут приезжать в Финляндию через пункт пропуска Париккала-Сювяоро.

Открытие погранпункта Париккала-Сювяоро может затянуться, так как об открытии нового пункта пропуска на восточной границе нет никаких упоминаний в новом проекте бюджета. Проект был опубликован вчера, сообщает Yle.

Кроме того, официальной переписки между Финляндией и Россией по данному вопросу не велось.

В июне новостная служба Yle писала о том, что открытие погранпункта грозит затянуться из-за коронавируса, несмотря на то, министерство внутренних дел уже объявило о том, что подготовка к открытию начнется в этом году. Строительные работы должны были начаться в 2022 году, а пункт пропуска открыться в 2024 году.

На данный момент через погранпункт, главным образом, проезжают грузовики, и он закрыт для туристов.

В министерстве внутренних дел заявили, что проект приостановили из-за коронакризиса и связанных с ним финансовых сложностей. Министерство, однако, отметило, что проект будет дополняться в сентябре и октябре, и, возможно, необходимые средства будут все-таки выделены.

Напомним, согласно подсчетам, МАПП Париккала-Сювяоро может стать четвертым по оживленности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым по оживленности пунктом пропуска для пассажирского транспорта.

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