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Финляндия закроет до конца года станции для грузоперевозок на границе с Карелией

Новости. Общество
07:25, 01 Сентября 2022
фото: unsplash.com

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Финская железнодорожная компания закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией.

Финская железнодорожная компания VR Transpoint до конца 2022 года закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией, когда прекратятся перевозки грузов в восточном направлении, сообщила журналистам старшая вице-президент VR Group Лаура Ансахарью. Об этом пишет Интерфакс.

Будут закрыты пункты грузовых перевозок Вайниккала, Иматранкоски, Нийрала и Вартиус. Последние два пункта обеспечивали, в том числе, международное транспортное сообщение с Карелией. Нийрала — со стороны Сортавальского района, Вартиус — со стороны Костомукши.

Подготовка к реорганизации железнодорожного сообщения с Россией началась весной 2022 года, после того, как VR Group из-за событий на Украине и экономических санкций Евросоюза решила прекратить грузовые перевозки через финско-российскую границу.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. 1 марта компания сообщила о прекращении сотрудничества с ОАО «РЖД», кроме необходимого для трансграничного сообщения.

Ранее сообщалось, в Финляндии списали курсирующие между Петербургом и Хельсинки поезда Allegro.

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