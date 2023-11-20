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Власти Финляндии столкнулись с проблемой законности своих действий на границе с Россией

Новости. Общество
15:18, 22 Ноября 2023
фото: © Yle / ТАСС

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Между Россией и Финляндией действует Договор о порядке урегулирования пограничных инцидентов от 1960 года.

В последние дни одной из самых резонансных тем СМИ на Северо-Западе России стала ситуация на российско-финляндской границе. Начиная с прошлой недели, финская сторона постепенно ужесточала пропуск транспорта и граждан через границу.

Сначала, 12 ноября, под запрет попали велосипедисты, затем появилась информация о частичном или даже полном закрытии границы. Наконец, было объявлено о полном закрытии четырех крупнейших пунктов пропуска — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра», которые соответствуют трем российским пунктам пропуска в Ленинградской области, а также МАПП «Вяртсиля» в Карелии. Крупнейшие погранпереходы закрылись в ночь на 18 ноября, пока на 3 месяца.

Причиной таких действий власти Финляндии назвали неожиданный наплыв беженцев из африканских и азиатских стран, пытавшихся проникнуть в Евросоюз через российскую территорию. Соответственно, после закрытия четырех южных пунктов пропуска значительное число мигрантов попытались попасть в Финляндию через северные переходы, в частности, МАПП «Люття — Вартиус» возле Костомукши, что привело к сложной ситуации уже в этой части границы. Пункт пропуска «Вартиус» как минимум дважды закрывался раньше времени, а к проблеме беженцев пришлось подключаться местным властям и правоохранительным органам. На финской стороне в пункте пропуска началось возведение временных заграждения, в том числе с помощью финской армии.

Между тем, к самим действиям финских властей могут возникнуть определенные вопросы.

Напомним, Финляндия в одностороннем порядке закрыла пересечение границы на нескольких пунктах пропуска. При этом порядок содержания границы и урегулирования пограничных инцидентов по-прежнему определяется Договором от 23 июня 1960 года, заключенным еще между СССР и Финляндской республикой. В нем прописано совместное расследование пограничных инцидентов, в частности, незаконное пересечение государственной границы лицами, а также иные инциденты, препятствующие поддержанию на государственной границе надлежащего порядка и спокойствия. (Договор между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско-финляндской государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 г.)) (п. 2 ст. 36).

Более того, согласно Соглашению о пунктах пропуска через российско-финляндскую государственную границу, заключенному в 1994 году, с изменениями от 2010 года, приостановление или ограничение движения через международные пункты пропуска может быть введено по важным санитарно-здравоохранительным причинам, соображениям общественной безопасности, либо вследствие стихийных бедствий. Сторона, которая намеревается приостановить или ограничить движение, обязана не позднее чем за пять суток уведомить об этом по дипломатическим каналам другую Сторону. (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о пунктах пропуска через российско-финляндскую государственную границу (Хельсинки, 11 марта 1994 г., с изменениями на 11 октября 2010 года)) (ст. 5).

Тем временем, несмотря на информацию о дальнейшем ужесточении ограничений на границе, власти Финляндии отказались полностью закрывать пункты пропуска между Россией и Суоми. Предложение отклонил вице-канцлер юстиции страны — как выяснилось, подобные действия на границе будут противоречить еще и Конституции Финляндии, законодательству Евросоюза и другим документам.

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