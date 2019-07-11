Финны привлекли на охрану карельского участка границы восемь женщин

Гражданки Финляндии поступили в Пограничную роту Северной Карелии добровольцами.

На этой неделе на охрану карельского участка российско-финляндской границы вышли 146 новобранцев Пограничной службы Финляндии. Они записались добровольцами в Пограничную роту Северной Карелии, пройдя в начале года обучение у опытных инструкторов.

Как отметили в Пограничной службе Финляндии, среди новобранцев – восемь женщин. Почти все пограничники являются выходцами из регионов Северная и Южная Карелия, а также из Северного и Южного Саво.