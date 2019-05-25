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Новости. Общество
16:30, 25 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Финские исследователи рассказали журналисту из Карелии, как меняется память о войне

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Финский ученый Исмо Бьорн считает, что государство пытается контролировать память.

По его мнению, это нужно тем, кто находится у власти, чтобы продвигать свои политические идеи. "Политикам нужны массы последователей, чтобы сами граждане следили друг за другом, правильно ли человек говорит, и соответствует ли это общественным нормам. "Можешь ли ты, как финн, так говорить?". Или – "Ты же карел! Как ты можешь так думать?", – рассказал ученый в интервью корреспонденту "Столицы на Онего" Валерию Поташову. 

Исмо Бьорн побывал в Петрозаводске вместе с другим исследователем исторической памяти из Финляндии Ольгой Давыдовой-Меге. Они посетили военную экспозицию Национального музея Карелии и Центр воинской славы Петрозаводска.

"Столица на Онего" предложила финским ученым поговорить о том, насколько похожа в России и Финляндии память о войне, и как она превращается в часть государственной идеологии.

Полный текст читайте здесь. 

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