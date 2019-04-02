Финские пограничники пресекли каналы поставок угнанных машин в Россию

Украденные в Европе автомобили задержаны на границе с Ленинградской областью.

Пограничная служба Финляндии расследует две попытки незаконной транспортировки в Россию автомашин, которые были похищены в странах Евросоюза. Обе попытки были пресечены финскими пограничниками в марте во время проверки транспортных средств на многосторонних автомобильных пункта пропуска, расположенных на границе с Ленинградской областью. Причем, в одном случае, по данным Пограничной службы Финляндии, речь может идти о деятельности целого преступного сообщества.

В начале марта на МАПП "Ваалимаа" был задержан автомобиль Toyota Rav4 Hybrid, в котором находились двое граждан Украины. Как удалось установить финским пограничникам, машина была похищена в Италии, и преступники пытались изменить ее идентификационный номер. Водитель автомобиля находится сейчас под арестом и ожидает рассмотрения этого дела в суде.

В другом деле фигурирует гражданин России, который был задержан финскими пограничниками на МАПП "Нуйямаа". Он ехал через границу на автомобиле, который несколькими днями ранее был похищен в Восточной Европе. Мужчина также арестован, но никаких подробностей этого дела Пограничная служба Финляндии не сообщает.