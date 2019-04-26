Финский язык стал в Карелии для одних "ностальгией", а для других – "экзотикой"

Республика теряет язык, который занимал в ней положение второго государственного.

Финский язык на протяжении десятилетий занимал в Карелии положение второго государственного языка республики и для многих ее жителей был родным. Однако начавшаяся в 1990 году массовая репатриация российских финнов в Финляндию привела к тому, что финского населения в бывшей Карело-Финской ССР почти не осталось. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в республике проживало всего 8 577 финнов, но после этого в Финляндию уехало еще немало финских семей, и какова сегодня численность финского населения Карелии, не знает никто. Во всяком случае, как заявила участникам "круглого стола", посвященного развитию финского языка в республике, начальник отдела государственной поддержки коренных народов министерства национальной и региональной политики Карелии Елена Мигунова, свежих данных об этом у карельского Миннаца нет.

По словам доктора филологических наук Ирмы Муллонен, "финский Петрозаводск – это уже практически ушедшая реальность". "Для моего поколения – это ностальгия, для поколения моих детей – это язык родителей и даже чаще бабушек, а для внуков – это уже экзотика", – констатировала Муллонен. Она напомнила собравшимся, что даже в Петрозаводском государственном университете финский язык сегодня изучают как иностранный, и с каждым годом количество бюджетных мест на подготовку таких специалистов сокращается.

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