Финский политолог Бекман планирует привезти в Карелию общественников и журналистов из Суоми

Политолог, правозащитник и общественный деятель Йохан Бекман предложил организовать выезд в Карелию делегации финских общественников и журналистов.

Об инициативе Йохана Бекмана рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Вчера за обедом пообщался с Йоханом. Ответил на его вопросы, которые касались влияния изменений геополитической ситуации на развитие Петрозаводска, взаимодействия с городами-побратимами, создания Петрозаводской агломерации. Разговор получился предметный и интересный. Бекман предложил продолжить контакты между Финляндией и Карелией на уровне гражданской дипломатии. Его инициатива – организовать выезд к нам делегации финских общественников, журналистов, заинтересованных в поддержании нормальных человеческих отношений с Россией. Всецело поддерживаю эту историю. Поработаем над вопросом во взаимодействии с республиканским правительством», - пишет Любарский.

Напомним, Бекман приехал в Петрозаводск с лекциями. В ПетрГУ политолог встретился со студентами двух институтов: Института истории, политических и социальных наук и Института экономики и права. Первым финский прочем лекции: «Особенности историографии Второй мировой войны в Финляндии» и «Фальсификация военной истории России и Финляндии в антироссийских информационно-психологических спецоперациях западных спецслужб». Тема лекции для будущих юристов звучала так: «Новые ограничения свободы слова в уголовном законодательстве Западных стран». Сегодня, 9 марта, в университете финский общественный деятель расскажет об особенностях западной пропаганды против специальной военной операции.