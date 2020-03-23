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Фирма из Костомукши пытается взыскать судебные издержки с жителей карельской деревни Войница

Новости. Общество
16:24, 23 Марта 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Не сумев добиться открытия вблизи деревни форелевой фермы, коммерсанты решили предъявить иск ее противникам.

Компания из Костомукши "КС-групп" намерена взыскать 33 тысячи рублей с группы жителей карельской деревни Войница в качестве судебных издержек по гражданскому делу, где фирма выступала третьим лицом. Напомним, в апреле прошлого года Костомукшский городской суд отклонил иск жителей Войницы к депутату Луусалмского сельского поселения Надежде Лесонен о признании недействительным протокола собрания населения деревни от 22 июня 2018 года. Этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйто, против чего выступили многие жители старинной карельской деревни Войница.

Позднее Верховный суд Карелии отменил министерский приказ, поддержав иск еще одной жительницы Войницы Ксении Лауры-Рышкевич, которая заявила в суде, что этот документ нарушил ее права на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Таким образом, компании "КС-групп", которая планировала открыть на озере Верхнее Куйто форелевую ферму, не удалось воспользоваться водоемом для товарного рыбоводства.

Однако компания решила взыскать с противников форелевой фермы судебные издержки за проигранное ими гражданское дело о признании недействительным протокола собрания. В эти издержки фирма включила оплату оказанных ей юридических услуг и даже проезд на такси представителя "КС-групп" на судебное заседание в поселок Калевала. Жители Войницы с предъявленным иском не согласились, сочли его необоснованным и попросили суд отказать компании в удовлетворении ее требований в полном объеме.   

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Комментарии

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бюджет
2020-03-23 16:50:52
Что у нас за страна моральных уродов? Везде за бугром люди друг другу улыбаются, спасибо говорят, пропустят........ У нас как волки: ну нарушаете природу ..... знаете что поганите ......отвалите. Нет, будем гнобить.
Joker
2020-03-23 16:47:13
А давайте спросим - а совесть у руководителей "КС-групп" есть ? Умейте достойно проигрывать, господа коммерсанты !!! И очень бы хотелось услышать мнение г-жи Гнётовой по этому поводу...
zanoza
2020-03-23 16:33:54
Умейте проигрывать , бизнесмены ! Жители тоже могут подать встречный иск и "нарисовать издержки", думаете вы одни такие умные!
Михаил
2020-03-23 16:32:21
Сейчас начнут приставы с пенсионеров пол пенсии драть, как это делается, хотя,говорят, теперь запрещают снимать с пенсии ,если остаётся ниже прожиточного минимума,кто-то написал письмо в администрацию Путина, и ему пришёл ответ с просьбой обратиться в местную приёмную Путина и дать данные свои и фамилии приставов, занимающимися его делом...
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